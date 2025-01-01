Алина Наумова
Прокуратура Перми нашла нарушения в уборке дорог и тротуаров после снегопада
Ведомство внесло представления руководителям дорожных служб
Поделиться
Твитнуть
В Перми 28 и 29 апреля городская прокуратура провела проверку содержания улиц и дорог во время неблагоприятных метеорологических условий, вызванных обильным снегопадом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки территорий и анализа информации из соцсетей сотрудники прокуратуры установили многочисленные нарушения при уборке снега на тротуарах и проезжей части. Кроме того, как отметили в ведомстве, последствия снегопада были устранены с опозданием.
В результате проверки директорам КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба», которое занимается содержанием территории центрального района города, а также МКУ «Содержание объектов благоустройства» Перми внесли представления.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Ранее также сообщалось, в ночь на 29 апреля городские службы проводили расчистку улиц после снегопада: на уборку снега вышло 124 единицы техники и 170 рабочих, которые очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны. За ночь в Перми обработали дороги и тротуары 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть