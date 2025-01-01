Алина Наумова Прокуратура Перми нашла нарушения в уборке дорог и тротуаров после снегопада Ведомство внесло представления руководителям дорожных служб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 28 и 29 апреля городская прокуратура провела проверку содержания улиц и дорог во время неблагоприятных метеорологических условий, вызванных обильным снегопадом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки территорий и анализа информации из соцсетей сотрудники прокуратуры установили многочисленные нарушения при уборке снега на тротуарах и проезжей части. Кроме того, как отметили в ведомстве, последствия снегопада были устранены с опозданием.





В результате проверки директорам КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба», которое занимается содержанием территории центрального района города, а также МКУ «Содержание объектов благоустройства» Перми внесли представления.





Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.





Ранее также сообщалось , в ночь на 29 апреля городские службы проводили расчистку улиц после снегопада: на уборку снега вышло 124 единицы техники и 170 рабочих, которые очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны. За ночь в Перми обработали дороги и тротуары 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда».

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