Улицы Перми ночью чистили более 100 единиц спецтехники В мэрии отчитались об уборке города после снегопада Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, минувшей ночью городские службы проводили расчистку улиц после аномального снегопада.

На уборку и вывоз снега в краевой столице вышло 124 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины и средства малой механизации, а также трактора, погрузчики, самосвалы и так далее.

За ночь в Перми обработали дороги и тротуары 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда». Более 170 рабочих очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны.

В городской администрации предупредили всех пермяков о риске схода снега и льда с крыш. Жителей призвали избегать находиться под кровлей домов и строений, не парковать автомобили около зданий.

Напомним, из-за непогоды в Перми за 28 апреля было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий, а в шести ДТП шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

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