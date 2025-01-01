Алина Наумова Из-за рекордного снегопада в Перми произошло 46 ДТП Шесть человек пострадало Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 28 апреля, в Перми с утра начался сильный снегопад, что стало причиной многочисленных заторов и аварий. По данным «Яндекс Карты», пробки оценивались в 10 баллов. Многие улицы и перекрёстки на картах окрасились в бордовый цвет из-за сильных заторов из машин и автобусов, а на некоторых участках было полностью перекрыто движение. «Новый компаньон» узнал, сколько ДТП случилось в городе.

По данным Госавтоинспекции Пермского края, в Перми за вчерашний день было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий. Есть пострадавшие: в 6 ДТП 6 человек получили травмы различной степени тяжести.





«Новый компаньон» запросил информацию о состоянии пострадавших в краевом минздраве. Ответа на момент публикации не поступило.





Ранее синоптики сообщали, что 28 апреля Пермь оказалась во власти мощного снегопада, какого не было 15 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.