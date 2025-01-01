На майские праздники парковки в центре Перми сделают бесплатными В обычном режиме они будут работать с 5 по 7 мая, а далее с 12 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ближайшие праздничные дни, с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая все парковки в центре Перми будут бесплатными. Об этом сообщили в Пермской дирекции дорожного движения.

В то же время с 5 по 7 мая, а также с 12 мая парковки будут работать, как и прежде, на платной основе.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 5 мая и 2 июня этого года в краевой столице планируется создание и использование на платной основе двух плоскостных парковок общего использования.

Речь идёт о тарифной зоне № 201 (внутризональная плоскостная парковка в районе дома № 12 по ул. Окулова) и № 302 (перехватывающая плоскостная парковка около ДКЖ).

В обоих случаях плата составит 20 руб. в час. Причём первая парковка будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, а вторая — круглосуточно и ежедневно, кроме нерабочих праздничных дней.

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