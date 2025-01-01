Жителям Перми напоминают о риске схода снега и льда с крыш домов За очистку крыш ответственны управляющие компании Поделиться Твитнуть

Елена Бардукова

Жителей краевой столицы просят соблюдать осторожность при нахождении на улице — из-за перепадов температуры возник риск схода льда и снега с крыш домов.

В пресс-службе администрации Перми напоминают, что за уборку кровель и придомовых территорий ответственность несут управляющие компании. Качество их работы ежедневно проверяют сотрудники городского департамента ЖКХ и районных администраций. Информация по выявленным нарушениям передаётся обслуживающим организациям для их оперативного устранения.

Жители также могут передать свои замечания в управляющие компании. Если реакции не последовало, необходимо сообщить об этом в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) либо в администрацию своего района. Телефоны приёмных по районам:

— Ленинский район: 212-07-17, 212-07-40;

— Свердловский район: 244-27-99;

— Дзержинский район: 233-14-80;

— Мотовилихинский район: 260-27-16;

— Индустриальный район: 227-93-44;

— Орджоникидзевский район: 263-46-80;

— Кировский район: 250-06-90.

Также в администрации краевой столицы напоминают, что необходимо обращать внимание на целостность линий электропередач, не парковать автомобили рядом с деревьями. Во время езды водителям нужно учитывать сложные погодные условия: соблюдать правила дорожного движения, не допускать резких манёвров, торможений, обгонов и перестроений.

Напомним, минувшей ночью на уборку и вывоз снега в краевой столице вышло 124 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины и средства малой механизации, а также трактора, погрузчики, самосвалы и так далее.

За ночь в Перми обработали дороги и тротуары 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда». Более 170 рабочих очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны.

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