Жителям Перми напоминают о риске схода снега и льда с крыш домов
За очистку крыш ответственны управляющие компании
Жителей краевой столицы просят соблюдать осторожность при нахождении на улице — из-за перепадов температуры возник риск схода льда и снега с крыш домов.
В пресс-службе администрации Перми напоминают, что за уборку кровель и придомовых территорий ответственность несут управляющие компании. Качество их работы ежедневно проверяют сотрудники городского департамента ЖКХ и районных администраций. Информация по выявленным нарушениям передаётся обслуживающим организациям для их оперативного устранения.
Жители также могут передать свои замечания в управляющие компании. Если реакции не последовало, необходимо сообщить об этом в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) либо в администрацию своего района. Телефоны приёмных по районам:
— Ленинский район: 212-07-17, 212-07-40;
— Свердловский район: 244-27-99;
— Дзержинский район: 233-14-80;
— Мотовилихинский район: 260-27-16;
— Индустриальный район: 227-93-44;
— Орджоникидзевский район: 263-46-80;
— Кировский район: 250-06-90.
Также в администрации краевой столицы напоминают, что необходимо обращать внимание на целостность линий электропередач, не парковать автомобили рядом с деревьями. Во время езды водителям нужно учитывать сложные погодные условия: соблюдать правила дорожного движения, не допускать резких манёвров, торможений, обгонов и перестроений.
Напомним, минувшей ночью на уборку и вывоз снега в краевой столице вышло 124 единицы техники, в том числе комбинированные дорожные машины и средства малой механизации, а также трактора, погрузчики, самосвалы и так далее.
За ночь в Перми обработали дороги и тротуары 397 тоннами «Галита» и 46 тоннами «Бионорда». Более 170 рабочих очищали тротуары, лестницы и пешеходные зоны.
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