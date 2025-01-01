Алина Наумова Прокуратура заинтересовалась отключением электричества в Кишертском округе Прикамья 30 населённых пунктов остались без света Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

Во вторник, 29 апреля, населённые пункты Кишертского муниципального округа Пермского края остались без электроэнергии. Местная прокуратура начала проверку.

Прокуратурой Кишертского округа предварительно установлено, что причиной отключения электричества стали неблагоприятные погодные условия, они привели к обрыву линий электропередачи. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии.





В прокуратуре добавили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и ответственных лиц. При наличии оснований, предполагающих их вину, будет произведён перерасчёт за ненадлежащее оказание коммунальных услуг.





Ранее сообщалось , что 28 апреля в 13 южных и восточных районах Пермского края объявлено штормовое предупреждение, в их число вошёл и Кишертский округ. Тогда синоптики предупреждали об обильном снегопаде, интенсивном налипании мокрого снега, гололёдных явлениях и порывах ветра до 18 м/с.

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