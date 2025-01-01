Алёна Бронникова Ретропоезд «Эшелон Победы» начнёт курсировать по уральским городам с 1 мая из Перми По маршруту запланировано 19 остановок Поделиться Твитнуть

Фото: Свердловская железная дорога

Свердловская железная дорога запускает к 80-летию Победы военно-исторический ретропоезд на паровозной тяге. «Эшелон Победы» начнёт курсировать по станциям СвЖД с 1 мая. Первой точкой маршрута станет Пермь.

«В проекте представлен уникальный подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и послевоенный период: солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, вагон-санпропускник, вагон-электростанция, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-склад. А также открытые платформы с исторической военной техникой», — сообщает пресс-служба компании.

Во главе ретропоезда — раритетные паровозы ЛВ «Лебедянка» и П-36 «Генерал». В состав также включили платформу бронепоезда «Свердловский железнодорожник", медицинский вагон с восстановленным интерьером и оборудованием и двухосный крытый грузовой вагон, в котором разместили экспозицию «Вагон памяти» с фотографиями фронтовиков.

По маршруту «Эшелона Победы» запланировано 19 остановок в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югре и ЯНАО. Во время стоянок все желающие смогут осмотреть вагоны, послушать экскурсию и сделать фото.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Пермском крае в День Победы запустят тематический поезд «Молотов». Он будет курсировать по региону до сентября. В его составе — госпитальные вагоны, платформы с образцами военной техники, выставка о предприятиях региона. Общая длина поезда — 167 м.

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