В День Победы в Прикамье запустят тематический поезд «Молотов» Он будет курсировать по региону до сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 мая по территории Пермского края начнёт курсировать Поезд Победы «Молотов», который запустят в рамках празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом на заседании краевого оргкомитета «Победа» рассказал директор Пермского государственного архива социально-политической истории, председатель отделения Российского военно-исторического общества Сергей Неганов.

Тематический поезд будет посвящён вкладу жителей Молотовской области в Победу в годы Великой Отечественной войны. В его составе — госпитальные вагоны того времени, а также платформы с образцами военной техники, выставка о предприятиях региона, производивших оружие для фронта. Общая длина поезда составит 167 м.

«Медицинские вагоны — самые уникальные в составе: вагон-аптека и штабной вагон. Оба они из состава реального эвакуационного поезда периода Великой Отечественной войны. Ничего такого в России больше не сохранилось», — рассказал Неганов.

Открытие «Поезда Победы» и первая стоянка запланированы на 9 мая в Перми. Он пробудет в краевой столице до 11 мая, а затем отправится по другим городам региона: Краснокамск, Менделеево, Верещагино, Новые Ляды, Березники, Кизел, Губаха, Горнозаводск, Кунгур, Нытва, Чусовой, Лысьва и Соликамск.

Организованные экскурсии будут доступны по выходным. Также разработан специальный аудиогид, чтобы любой желающий смог узнать об истории Прикамья в годы войны. Действует предварительная регистрация.

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