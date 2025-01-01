Минздрав сообщил о 16 пострадавших в ДТП в день рекордного снегопада в Перми Десять человек госпитализированы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с обильными снегопадами Министерство здравоохранения Пермского края представило данные о работе бригад скорой медицинской помощи за 28 апреля.

Как сообщили представители ведомства изданию Properm.ru, в понедельник было зарегистрировано 17 выездов на дорожно-транспортные происшествия, включая два инцидента с участием общественного транспорта. В общей сложности, в результате аварий пострадали 16 человек, среди которых один несовершеннолетний. Десять жителей Перми были доставлены в стационар, а двое направлены в травматологические пункты для оказания помощи. Четверо пострадавших предпочли отказаться от госпитализации.

Ранее «Новому компаньону» в Госавтоинспекции Пермского края сообщили, что в краевом центре за вчерашний день было зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы рассказали только о 6 ДТП с пострадавшими. По их сведениям, 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

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