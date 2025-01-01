«Пермгорэлектротранс» выплатил владелице Lexus 200 тысяч за аварию с рейсовым автобусом Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми из-за небрежного вождения автобуса, принадлежащего муниципальному унитарному предприятию, судебные приставы взыскали с владельца транспортного средства почти 200 тыс. руб. в качестве компенсации ущерба. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Авария произошла с участием автобуса марки НЕФАЗ и автомобиля Lexus. Виновным в случившемся был признан водитель автобуса, допустивший нарушение ПДД. Хозяйка автомобиля обратилась к независимому эксперту для оценки восстановительных работ, которая составила 300 тыс. руб. Поскольку страховое возмещение оказалось недостаточным, владелица инициировала судебный процесс для получения компенсации материального ущерба.

Ответственность за выплату разницы между фактической стоимостью ремонта и страховым возмещением была возложена судом на предприятие, владеющее автобусом, как источником повышенной опасности.

Исполнительный лист о взыскании около 200 тыс. руб. с МУП поступил в районный отдел судебных приставов. Руководство организации-должника было проинформировано о начале исполнительного производства и предупреждено о возможных штрафах и аресте имущества в случае уклонения от уплаты долга.

Однако принудительные меры не понадобились. Предприятие оперативно перечислило всю сумму компенсации на депозитный счёт подразделения ведомства. После поступления средств в адрес взыскательницы исполнительное производство было завершено в связи с полным исполнением.

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