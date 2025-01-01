Из-за последствий снегопада пермским школьникам могут разрешить остаться дома Решение должны приять родители Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В некоторых школах Перми родителям разрешили самостоятельно решать, отправлять ли детей на занятия из-за последствий сильного снегопада и транспортного коллапса. Об этом пишет «Рифей».

Отмечается, что проходы к школам уже очищены, но многие дороги и тротуары остаются неубранными.

В целом же учебные заведения Перми работают сегодня в обычном режиме.

Напомним, 28 апреля, в понедельник, Пермь оказалась во власти мощного снегопада, какого не было 15 лет. С 12 часов аэропорт Перми прекратил работу (воздушная гавань начала принимать самолёты только с сегодняшнего утра), на федеральных автомагистралях ввели ограничения, а транспортное движение в пределах города было парализовано на протяжении всего дня. До позднего вечера фиксировалась максимальная загруженность дорог в 10 баллов. Пробки в 8 баллов сохранялись и утром 29 апреля.

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