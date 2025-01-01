Утро в Перми началось с 8-балльных автомобильных пробок Внесены изменения в работу общественного транспорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми уже с 7 часов утра 29 апреля на дорогах образовались автомобильные пробки, достигающие 8 баллов. Согласно информации от Яндекс.Карт, особенно сложная обстановка наблюдалась на ул. Лодыгина и на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова.

В связи со сложившейся дорожной ситуацией были внесены изменения в схемы движения трёх городских автобусных маршрутов. Автобус №15 временно не доезжает до остановки «Южная» из-за припаркованных машин. Маршрут №36 частично курсирует только до площади Восстания из-за затруднений при подъёме на Вышку. Автобус №32 временно не заезжает в м/р Васильевка из-за непроходимости участка дороги, автобус №81 из-за неблагоприятных дорожных условий не заезжает на остановки «Ул. Кварцевая», «Ул. Гранатовая» и «Ивинский проспект», пассажирам рекомендовано пользоваться остановкой «Ул. Сапфирная», сообщает «Гортранс».

Фиксируются задержки в расписании трамваев и автобусов, вызванные дорожными пробками.

К 9:50 дорожная обстановка в Перми несколько улучшилась. Пробки оцениваются в 6 баллов.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада, неожиданно обрушившегося на город в понедельник, 28 апреля, все подрядные организации в Перми переведены на круглосуточный режим работы.

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