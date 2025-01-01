Квадратный метр в новостройках Перми подорожал до 159 тысяч рублей Прирост в цене за месяц составил 1,7 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле медианная стоимость квадратного метра в новостройках Перми достигла 159 000 рублей, увеличившись на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя полная цена первичного жилья в городе возросла на 2,2% и составила 7,6 миллиона рублей. При этом объем предложения на рынке нового жилья за последний месяц снизился на 3,3%. Эти данные предоставил сервис «Яндекс Недвижимость» «Пятнице».

Цены на первичном рынке остаются в пределах ожидаемых колебаний во всех крупных городах России. В ближайшее время активность на рынке первичной недвижимости в Перми будет сезонно снижаться, считают аналитики.





Сравнивая с мартом, медианная цена вторичного жилья в Перми в апреле увеличилась на 2,8%, составив 105 000 руб./кв.м. Средняя полная стоимость готового жилья поднялась на 1,9% и достигла 5,1 миллиона рублей.





Рынок поддерживается за счет увеличения предложения новых лотов от застройщиков в завершенных проектах, которые формально относятся к вторичному жилью, но фактически являются новостройками.

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