Пермяк с миодистрофией Дюшена смог подняться в небо на воздушном шаре Егор Ильин распахнул над Пермью флаг с надписью «Чудеса верят в тебя» Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Подопечный пермского благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям и ребятам-сиротам «Дедморозим» Егор Ильин поднялся в небо на воздушном шаре, чтобы вместе со своим отцом распахнуть над Пермью флаг с вдохновляющей надписью — «Чудеса верят в тебя». Этот символ воплощения невероятных желаний он подарил пермякам. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Егору Ильину сейчас 23 года, он может двигать лишь кистями рук. В детстве Егор был обычным ребёнком, в детском саду мог бегать, как и другие ребята, но потом пересел в коляску. В 17 лет его вес был всего 28 кг. Всё это из-за миодистрофии Дюшенна, разрушающей все мышцы в организме парня. Из-за болезни дыхание нужно периодически поддерживать аппаратом вентиляции лёгких, а питаться приходится через гастростому специальной смесью.

Фото: фонд "Дедморозим"

Как рассказал Евгений Ильин в их жизни с сыном был период, когда жизнь казалась серой и однообразной, а потом появился «Дедморозим», и началась белая полоса.

«Сначала мы получили мощнейшую информационную поддержку, затем был объявлен сбор, и у Егора появились аппараты для дыхания. День за днём с нами стали случаться настоящие чудеса», — рассказал Евгений.

В семье Ильиных появился флаг с надписью «Чудеса верят в тебя», он-то как раз и стал символом изменений. Эту фразу Евгений увидел на визитке одного из сотрудников фонда и решил использовать на «Тёплом забеге» в 2018 году: он сделал знамя и прикрепил его к коляске Егора. С этого времени он вместе с сыном побывал во многих уголках России: от Казани до Калининграда. Также им удалось побывать в Стамбуле и даже покорить Эльбрус.

«Новый компаньон» уже рассказывал историю Егора Ильина. За ним ухаживает его папа. Ранее пермяки пожертвовали сумму для медицинского оборудования, которое позволяет Егору дышать.

Напомним, в начале апреля команда «Дедморозим» сняла про своего подопечного и его папу мини-сериал.

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