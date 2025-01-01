Пермские синоптики рассказали, когда в край придёт потепление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Несмотря на сильные снегопады, аномально холодной погоды жителям Пермского края ждать не стоит. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ в своих социальных сетях.

По данным синоптиков, отклонение температуры от нормы не превысит 2,5-4 градуса. В отличие от предыдущих весенних снегопадов, нынешний не сопровождается продолжительной и сильной волной холода. При этом интенсивное таяние снега может начаться уже днём 29 апреля, считают метеорологи, так как в регион с запада придёт более тёплая воздушная масса.

Воздух может прогреться до +7...+9°. Активно будет таять снег и в среду, когда в тёплом секторе циклона ожидаются небольшие и умеренные дожди и до +5..+7°. 1 мая ожидается новое вторжение холода, но в этому времени снег сохранится в основном на востоке края, где его и выпадет больше, чем в других районах.

Ранее сообщалось, что пермский аэропорт по-прежнему закрыт из-за непогоды.

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