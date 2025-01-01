Алина Наумова Пермский аэропорт по-прежнему закрыт из-за снегопада Ограничения продлены пока до 17:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский аэропорт Большое Савино закрыт для вылета и прилёта самолётов из-за сильного снегопада, накрывшего город с утра 28 апреля. В пресс-службе Большого Савино рассказали «Новому компаньону», что ограничения на прилёт и взлёт введены пока до 17:00.

По информации онлайн-табло Большое Савино, из аэропорта не могут вылететь уже 7 рейсов. В настоящее время ожидают взлёта самолёты в Сочи, Новый Уренгой, Сургут и Новосибирск. Кроме того, задержались и три рейса в Москву.





Рейс в Сочи от авиакомпании «Победа» должен был вылететь в 5:25, но из-за погодных условий расчётное время вылета составляет 21:30. Рейсы в Новый Уренгой, Сургут, Новосибирск и Москву перенесены на вечер. С опозданием прилетят самолёты в Пермь из Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы и Нового Уренгоя.





Пассажиры могут отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на официальном сайте аэропорта или уточнять по тел. +7 (342) 299-17-71.









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