Алина Наумова Закрытие пермского аэропорта продлено до 19 часов В настоящее время задерживаются на вылет уже 7 рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино продлили ограничения на взлёт и прилёт самолётов ввиду сильного снегопада. Предварительно, запрет будет действовать до 19:00. В настоящее время задерживаются на вылет уже 7 рейсов.

В telegram-канале «Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)» рассказали, что пассажиры задержанных рейсов могут бесплатно оставить багаж на хранение на первом этаже с правой стороны терминала в зоне прилёта. Контактный телефон — +7 (950) 443-39-72. В аэропорту также можно воспользоваться комнатой матери и ребёнка и медпунктом — для этого необходимо обратиться в справочную, которая находится в центре зала на первом этаже.





При длительной задержке можно обратиться к перевозчику за бесплатными услугами. Например, если она составляет от двух часов, то вам могут предоставить прохладительные напитки, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, от 4 часов — горячее питание, а от 6 часов ночью и от 8 часов днём — размещение в гостинице.





«Если вы уже прошли предполётный досмотр, вы можете вернуться в общую зону (холл). Не забудьте свои вещи и документы. Чтобы позже попасть на рейс, досмотр придётся проходить заново», — отметили в telegram-канале аэропорта.





Пассажиры могут также отслеживать актуальную информацию о статусе рейсов на официальном сайте аэропорта или уточнять её по тел. +7 (342) 299-17-71.

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