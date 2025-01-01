Начальником ГУ МВД по Пермскому краю стал Владислав Толкунов
Ранее он был начальником полиции Брянской области
В краевом ГУ МВД назначили нового главу. Им стал заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов.
О назначении нового начальника прикамской полиции сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли подтвердить или опровергнуть факт назначения, попросив перезвонить в ближайшие дни.
Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года врио начальника краевого главка назначили заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майора Аяса Кандана. Он сменил на этом посту экс-руководителя прикамской полиции Александра Щеглова, который с 9 декабря ушёл в отпуск.
Александр Щеглов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.
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