Начальником ГУ МВД по Пермскому краю стал Владислав Толкунов Ранее он был начальником полиции Брянской области Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

В краевом ГУ МВД назначили нового главу. Им стал заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-лейтенант Владислав Толкунов.

О назначении нового начальника прикамской полиции сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю не смогли подтвердить или опровергнуть факт назначения, попросив перезвонить в ближайшие дни.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года врио начальника краевого главка назначили заместителя начальника ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-майора Аяса Кандана. Он сменил на этом посту экс-руководителя прикамской полиции Александра Щеглова, который с 9 декабря ушёл в отпуск.

Александр Щеглов написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.

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