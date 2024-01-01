Врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю назначили Аяса Кандана Ранее он возглавлял полицию на Чукотке Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

Временно исполняющим обязанности начальника ГУ МВД по Пермскому краю официально назначили замначальника главка, генерал-майора Аяса Кандана. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники в ведомстве.

Экс-руководитель прикамской полиции Александр Щеглов с 9 декабря ушёл в отпуск. Он продлится у него до 6 января.

В главке Аяс Кандан начал работать с 13 мая 2020 года, в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю. Ранее возглавлял управление МВД России по Чукотскому автономному округу.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что руководитель ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов покинет свой пост. Он написал рапорт об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Щеглов возглавлял полицию Прикамья с ноября 2020 года.





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