Житель Пермского края выиграл в гослотерею более 1,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

В последнем, 11623 тираже государственной лотереи «Рапидо Драйв» 27 апреля житель Пермского края сорвал куш, став обладателем суперприза в размере 1 185 665 руб. Информация об этом появилась в пресс-релизе лотерейной компании.

Представители «Столото» пока не получили обращения от победителя. Не исключено, что счастливчик ещё не подозревает о своей удаче. Известно лишь, что выигрышный билет был приобретён им за 25 руб. через мобильное приложение «Столото».

Согласно правилам лотереи «Рапидо Драйв», для получения главного приза необходимо верно указать все восемь чисел в первом игровом поле и одно число — во втором. Победу жителю Пермского края принесла комбинация чисел: 6, 4, 13, 11, 18, 17, 1, 7 в первом поле и число 3 во втором.

Напомним, срок, в течение которого победитель может обратиться за своим выигрышем в лотерейный центр «Столото», составляет около 3,5 лет с момента проведения розыгрыша.

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