КРТ микрорайона Комсомольский в Перми может заняться девелопер из Удмуртии ФСК «Уралдомстрой» единственная подала заявку на торги Поделиться Твитнуть

Границы КРТ / Министерство строительства Пермского края

На электронной площадке torgi.gov.ru опубликован протокол рассмотрения заявок на проведение торгов по комплексному развитию территории (КРТ) м/р Комсомольский в Перми. Согласно документу, для участия в аукционе была подана единственная заявка от ижевского ООО СЗ «Финансово-строительная компания «Уралдомстрой»» (UDS group). Отмечается, что она соответствует всем требованиям, указанным в аукционной документации.

В связи с тем, что был зарегистрирован только один участник, электронный аукцион на право заключения договора КРТ признан несостоявшимся. Опубликованное решение протокола подтверждает право «Уралдомстроя» на заключение договора о реновации участка по начальной цене 17 млн 671 тыс. 160,25 руб. Компания уже внесла необходимый задаток в размере 100% этой суммы.

Напомним, торги на право КРТ в м/р Комсомольский были объявлены Министерством имущества Пермского края в конце марта. Аукцион должен был состояться 29 апреля. Реновации подлежит территория площадью около 21 га, ограниченная улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. На этой территории расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью приблизительно 41,9 тыс. кв. м, а также нежилые здания. В течение 15 лет победителю торгов предстоит расселить 28 аварийных домов и построить новые жилые здания общей площадью 218 тыс. кв. м.

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