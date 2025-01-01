Оборот предприятий общепита в Прикамье упал на 4% По итогам первого квартала он составил 11,9 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За период с января по март 2025 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 208,5 млрд руб., продемонстрировав увеличение на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

В структуре розничной торговли Пермского края в первые три месяца 2025 года наблюдается равное соотношение: 50% приходится на непродовольственные товары, а другие 50% — на продукты питания, включая напитки и табачные изделия.

Почти весь (98,4%) розничный товарооборот края в январе-марте 2025 года обеспечивался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность вне рынков. На долю продаж на розничных рынках и ярмарках пришлось лишь 1,6%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за указанный период составил 11,9 млрд руб., что на 4,1% меньше, чем в прошлом году, если сравнивать в сопоставимых ценах.

На 1 апреля 2025 года объём товарных запасов в розничных торговых организациях достиг 58,2 млрд руб., что достаточно для обеспечения 43 дней торговли.

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