ТСЖ пермской новостройки через суд добилось от застройщика устранения дефектов Поделиться Твитнуть

После применения штрафных санкций в жилом доме по ул. Локомотивной, 1а в Перми устранён строительный брак, об этом сообщили в ГУФССП по региону.

В ведомстве рассказали, что с иском против строительной компании выступило ТСЖ «ЖК Олимп». Основанием для обращения послужили многочисленные недочёты, выявленные в новостройке. Жильцы настаивали на определении причины прорыва вибромуфты на обратном трубопроводе и её ремонте, корректировке крепления парапетного покрытия по всему периметру здания, ликвидации протечек в подземном паркинге, помещении теплового пункта и на лестничной площадке запасного выхода, восстановлении декоративной отделки в нишах около детской и спортивной зон, а также устранении неисправностей лифтового оборудования.

Поскольку дефекты проявились в течение гарантийного периода, суд обязал застройщика исправить их в трёхмесячный срок. Исполнительный лист по данному решению был направлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю для исполнения.

Администрация компании-должника была официально проинформирована об открытии исполнительного производства и предупреждена о возможных административных и уголовных последствиях за игнорирование законных требований судебного пристава и судебного решения. Однако в отведённый для добровольного исполнения срок недочёты так и не были устранены, что повлекло за собой вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора 50 тыс. руб. После применения штрафных санкций застройщик выполнил необходимые работы.

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