В Перми закрылся бельгийский бар Он проработал на улице Советской более четырёх лет Поделиться Твитнуть

Как сообщает telegram-канал in vino papulos, в Перми на ул. Советской прекратил свою работу гастрономический бар Brugge, специализировавшийся на бельгийской кухне. Заведение просуществовало в этом месте четыре с половиной года.

Brugge предлагал своим посетителям разнообразное меню, а также широкий выбор бельгийского и другого европейского пива, как в бутылках, так и разливного.

Согласно информации из социальных сетей Brugge, последним днём работы заведения стало 26 апреля. В сообщении также упоминается о закрытии на ремонт. Однако, по имеющимся сведениям, речь идёт о полной смене концепции и появлении совершенно новой команды.

Ранее «Новый компаньон» писал, что для нового ресторана «TÖB», который разместится в бизнес-парке «Гоголь» на месте бывшего ДК «Телта», отлили десятки копий изделий Пермского звериного стиля. В сети появились итоговые рендеры заведения.

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