Алина Наумова Власти Перми прокомментировали строительную активность в Балатовском парке за ДКЖ Вскоре там появится новая детская площадка Поделиться Твитнуть

«Новый компаньон» выяснил, что происходит на участке Балатовского парка в микрорайоне ДКЖ в Перми.

На прошлой неделе в соцсетях жители сообщили о непонятной строительной активности в парке возле ДКЖ. По словам очевидцев, там световые столбы сначала вкапали в землю, а затем их выкопали. Вскоре были поставлены деревянные сооружения, которые также через некоторое время разобрали и увезли с территории. На месте строительных конструкций остались ямы и мусор.





В МКУ «ПермГорЛес» «Новому компаньону» сообщили, что на данном участке Балатовского парка ведётся демонтаж смонтированных предыдущим подрядчиком элементов детской площадки, которые были выполнены не по проекту. Работы организации заказчиком не приняты и не оплачены, договор с компанией расторгнут. Опоры освещения заменены по этой же причине.





Строительные отходы, оставшиеся после демонтажа, будут убраны в ближайшее время. На следующей неделе начнётся монтаж новой детской площадки.

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