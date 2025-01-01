В Перми шествие Бессмертного полка сопроводят 500 волонтёров Поделиться Твитнуть

фото: Руслан Шамсутдинов

В этом году в Перми решено провести акцию «Бессмертный полк» в традиционном, очном формате. Пока детали проведения шествия не озвучены, но уже известно, что около 500 волонтёров помогут его организовать и будут сопровождать. Об этом в социальных сетях сообщил руководитель краевого учебного-методического центра «Авангард» Руслан Шамсутдинов.

«500 добровольцев будут сопровождать шествие Бессмертного полка в краевой столице. Это на треть больше, чем в 2022 году. Своих самых ответственных представителей делегировали крупные некоммерческие организации, учреждения профессионального образования, акторы воспитания. Каждый волонтёр пройдёт программу обучения по нескольким тематическим модулям: история и идеология шествия, действия и моральных кодекс волонтёра, оказание первой помощи», — сообщил активист.

Старт обучения волонтёров состоялся в зале общества «Знание» Молодёжного центра «Кристалл».

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