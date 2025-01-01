Названы адреса домов в Перми, которые останутся без воды на этой неделе Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В компания «Новогор-Прикамье» сообщили, что на наступившей неделе запланированы работы на сетях, которые потребуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. Речь идёт о ремонте водопроводов и работах на внутридомовых сетях. «Новогор» обращает внимание, что в перечисленных случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса.

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводной сети по адресу ул. Вавилова, 5, подача воды будет приостановлена 28 апреля с 10:00 на 24 часа. Отключение затронет следующие адреса: ул. Малкова, 4; ул. Вавилова, 4а, 5, 7, 11 (правая сторона ввода); ш. Космонавтов, 110, 110а (ЦТП №33), 112 и 114.

Кроме того, 30 апреля с 10:00 до 15:00 планируются работы на внутренних водопроводных сетях по ул. Ушакова, 36, что приведет к временному отсутствию водоснабжения в ряде домов. Без воды останутся здания, расположенные по следующим адресам: пер. Якорный, 1, 3, 7; ул. К. Пирожкова, 2; ул. Ушакова, 34а, 36, 41, 207, 207а; ул. Сокольская, 114, 124, 125, 126, 127, 128, 128а, 135, 137, 137а; ул. Каляева, 60, а также ул. Сокольская, 123 (правый ввод).

Олег Антонов

В период с 10:00 3 мая до полудня 4 мая в части Индустриального района, ограниченной проспектом Декабристов, улицами Рязанской, Геологов, Власова, Дивьинской, 1-й Андроновской, Свиязева и Карпинского, вероятны сбои в подаче воды и понижение давления. В часы пикового водопотребления возможно полное отсутствие водоснабжения.

Здесь будет вестись подготовка к капремонт магистрального водовода, и потребителей переключат на резервный водовод.

В «Новогоре» отметили, что некоторые ремонты специально проводятся в выходные, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений.

Олег Антонов

В компании просят горожан сделать необходимый запас воды.

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