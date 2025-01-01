В ДТП на трассе в Пермском крае погиб 80-летний мужчина Ранены двое, в том числе ребёнок Поделиться Твитнуть

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 27 апреля в Пермском муниципальном округе, сообщили в региональном управлении ГАИ.

Около 17:30 на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь, на подъезде к п. Ачит М12 «Восток» автомобиль «Ауди Q5», двигавшийся в направлении Перми со стороны Екатеринбурга под управлением водителя 1979 г.р., на 15-м километре автодороги наехал на грузовик Man с полуприцепом Shmits, стоявший на обочине справа по ходу движения, за рулём которого находился водитель 1972 г.р.

В результате этого столкновения пассажир «Ауди» 1945 г.р. скончался от полученных травм. Ещё два пассажира легкового автомобиля, включая несовершеннолетнего, получили травмы и были направлены на амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Пермского края проводят расследование данного инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с призывом строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно в весенний период, когда погодные условия могут резко меняться.

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