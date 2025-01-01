В Перми семь истцов отсудили у сети «Хлебница» 120 тысяч рублей Массовое отравление в сети пекарен случилось в конце 2024 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Свердловском районном суде Перми рассмотрены семь исков, инициированных краевым управлением Роспотребнадзора в интересах покупателей, пострадавших от действий сети пекарен «Хлебница». Как следует из судебных документов, четыре иска были удовлетворены в полном объёме, а по трём вынесены частичные решения в пользу истцов. Согласно данным Properm.ru, каждый из потребителей получит компенсацию за ущерб, нанесённый здоровью. Общий размер компенсаций превысил 120 тыс. руб.

В картотеке Дзержинского районного суда зафиксирована приостановка рассмотрения двух исков, направленных против ИП Юлии Гагариной, до вынесения решений по аналогичным делам.

Ранее сообщалось о подаче 25 исковых заявлений краевым Роспотребнадзором в защиту потребительских прав к владельцу сети «Хлебница», чья продукция вызвала отравления среди жителей Перми. Общая сумма компенсаций по этим искам составляет 560 тыс. рублей за материальный ущерб и 6,1 млн руб. за моральный вред.

Напомним, массовое отравление в сети пекарен «Хлебница» случилось в конце 2024 года. Около ста жителей Перми, приобретавших готовую продукцию в данных пекарнях, обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у них сальмонеллёз. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. После инспекции Роспотребнадзора несколько пекарен были закрыты.

По уголовному делу проходят ИП Юлия Гагарина, являющаяся владелицей этих пекарен, и исполнительный директор сети Ксения Троицкая. В марте Свердловский районный суд смягчил ей меру пресечения, заменив домашний арест запретом определённых действий. Юлия Гагарина остаётся под домашним арестом.

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