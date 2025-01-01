В Пермском крае за год вынесено 15 приговоров по делам об экстремизме Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В социальных сетях наиболее часто встречаются призывы к деятельности, носящей экстремистский характер. Независимо от возраста, жители Пермского края, как молодые, так и пожилые, размещают в сети тексты, запрещённые законом.

По данным региональной прокуратуры, в течение 2024 года следственными органами в Пермском крае было инициировано 38 уголовных дел, связанных с экстремизмом. В течение минувшего года суды рассмотрели 15 дел в отношении 15 жителей Прикамья, и по всем были вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Десять человек были признаны виновными в публичных призывах к экстремистской деятельности, размещённых в интернете (согласно ч. 2 ст. 280 УК РФ), один — за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ), один — за занятие высокого положения в преступной иерархии (ч. 2 ст. 282.2, ст. 210.1 УК РФ). Ещё один приговор был вынесен по делу о соучастии в экстремистской организации и публичных призывах к экстремизму (по ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), а другой — за публичную демонстрацию экстремистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Также в Прикамье рассматривалось дело, касающееся оправдания нацизма (п. «в» ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

По информации прокуратуры, наблюдается рост преступлений экстремистской и террористической направленности, совершаемых в онлайн-пространстве. Правоохранительные органы ежедневно обнаруживают в социальных сетях материалы, содержащие признаки публичных призывов к экстремизму и терроризму, разжигания ненависти или вражды, а также унижения человеческого достоинства по различным признакам. Возрастной диапазон лиц, совершающих экстремистские преступления, весьма широк.

В качестве примера ведомство приводит уголовное дело, возбуждённое в 2022 году по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации «АУЕ» (признана в РФ экстремистской и запрещена) в отношении Марата Мусина. В 2024 году это дело было передано в суд. Мусин, ранее судимый за наркотики, в июле прошлого года был приговорён к 11,5 годам лишения свободы в колонии особого режима (с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме) и штрафу 330 тыс. руб.

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