На дорогах Перми установят десятки новых датчиков движения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году Пермская агломерация продолжит расширять свою интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни», об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Планируется установить 80 современных детекторов транспорта на 47 перекрёстках. Эти устройства будут непрерывно отслеживать транспортный поток и адаптировать режимы работы светофоров в режиме реального времени, пояснили в ведомстве.

Кроме того, будет проведена модернизация примерно 200 видеокамер с использованием технологий компьютерного зрения, что позволит автоматически определять дорожно-транспортные происшествия и другие нештатные ситуации.

Уже сейчас система позволила зафиксировать 10 аварий на ключевых участках дорог.





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