Энергетики обеспечили электроснабжение участка трассы М-12 в Пермском крае Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Автодор"

Сотрудники пермского подразделения компании «Россети Урал» оказывают значительную поддержку в строительстве федеральной трассы М-12 «Восток». В целях обеспечения электроэнергией участка Дюртюли—Ачит они возвели линии электропередачи напряжением 10 кВ и смонтировали требуемое оборудование, гарантировав подачу мощности свыше 2,5 МВт. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Руководство «Автодора» дало высокую оценку деятельности энергетиков. Игорь Кирпичёв, возглавляющий отдел технологического присоединения в ПО «Чайковские электрические сети», был отмечен благодарностью за проявленный профессионализм и вклад в своевременное завершение работ.

Трасса М-12 пересекает южную часть Пермского края, её протяжённость превышает 90 км. На этом отрезке возведено более 70 инженерных сооружений, в том числе мосты и эстакады. Ожидается, что пропускная способность новой автомагистрали составит от 14 до 16 тыс. транспортных средств в сутки.

М-12 «Восток» представляет собой один из наиболее масштабных проектов дорожной инфраструктуры в Российской Федерации, соединяющей Москву, Казань и Екатеринбург, и является частью международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». До 2030 года планируется завершение строительства ряда других участков, включая маршрут «Россия» длиной 12 тыс. км, пролегающий от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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