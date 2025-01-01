Управляющая компания ОЭЗ «Пермь» закончила год с чистой прибылью в 31 млн рублей В настоящее время 10 предприятий имеют статус резидента ОЭЗ Поделиться Твитнуть

фото АО ОЭЗ Пермь

Акционерное общество «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь»» представило финансовый отчёт за 2024 год, демонстрирующий значительное увеличение чистой прибыли.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», компания зафиксировала чистую прибыль 31 млн руб., что существенно превышает показатель предыдущего года (87 тыс. руб.). Рост прибыли составил более 3500%. Основным фактором увеличения прибыли стали поступления по статье «прочие доходы», которые достигли 64 млн руб., вдвое превысив аналогичный показатель 2023 года (32 млн руб.). Кроме того, в 2024 году компания получила доход от размещения денежных средств на депозитных счетах в банках в размере 21 млн руб., что является новым источником дохода по сравнению с предыдущим годом.

Министерство промышленности Пермского края, являющееся учредителем ОЭЗ, воздержалось от комментариев по поводу представленных финансовых результатов.

АО «УК «ОЭЗ Пермь» осуществляет управление одноимённой особой экономической зоной, созданной на основании постановления Правительства РФ летом 2022 года на территории Перми и Пермского муниципального округа. Ключевая площадка ОЭЗ находится в пределах промышленной зоны «Осенцы». В настоящее время десять предприятий имеют статус резидента ОЭЗ, причём три из них получили этот статус в 2024 году. Ожидается, что резиденты создадут около 160 новых рабочих мест, а общий объём инвестиций составит 2,63 млрд руб. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков, предназначенных для размещения будущих резидентов.

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