В Прикамье скончалась 100-летняя участница Великой Отечественной войны Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Алексея Агафонова

В Пермском крае ушла из жизни Нина Гущина, ветеран Великой Отечественной войны. Ей было 100 лет. Об этом сообщил глава Чайковского округа Алексей Агафонов.

Нина Гущина была непосредственным участником боевых действий, пройдя через тяжёлые испытания на передовой.

Глава округа в некрологе отметил, что в годы войны эта внешне слабая женщина проявила невероятную силу, её жизнь стала ярким примером несгибаемости, отваги и железной воли.

Ветеран немного не дожила до своего 101-го дня рождения, который должен был наступить 7 мая.

Алексей Агафонов выразил соболезнования родным и близким Нины Гущиной.

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