Стали известны подробности смертельного ДТП в Прикамье под Добрянкой В аварии погибли три студента Поделиться Твитнуть

Мама одного из погибших в страшной аварии на автодороге Пермь — Березники молодых людей рассказала, куда они ехали в тот злополучный день. Об этом пишет perm.aif.ru.

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 25 апреля в Добрянском округе автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Range Rover. В результате аварии погибли три человека, ехавшие в отечественной легковушке. Одному из них не было и 18-ти лет. Среди пострадавших были также два человека из иномарки. Их отвезли в больницу.

Позже выяснилось, что одним из погибших был 19-летний Сергей. Он ехал в качестве пассажира. Мама Сергея рассказала, что он поехал со своими друзьями в Добрянку на учебную практику. Все трое были студентами Кизеловского техникума.

«Сергей учился на последнем курсе. С Александром, который был за рулём, он дружил. Они оба увлекались автомобилями. Пару дней назад сын тоже купил себе машину», — мама Сергея.

Всех друзей будут хоронить в один день в Кизеле.

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