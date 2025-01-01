В Перми застройщику участка дома с Есениным согласовали возведение жилья на Гайве Площадь новостройки составит около 10 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Застройщик, который займётся реализацией проекта на участке, где ранее находился дом с изображением Есенина, получил разрешение и на строительство жилого здания в м/р Гайва. Он учредил ООО СЗ «Писарева 8». Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, планируется возведение 9-этажного дома на 133 квартиры по ул. Писарева, 8. На публикацию первым обратил внимание «Коммарсантъ-Прикамье».

Общая площадь новостройки, согласно проектной документации, составит 9,6 тыс. кв. м. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию дома комфорт-класса намечены на первый квартал 2028 года, а передача ключей владельцам квартир запланирована на март 2028 года. Проектом предусмотрено создание семи гостевых парковочных мест рядом с комплексом и 60 дополнительных мест за пределами придомовой территории. Также во дворе появятся детская площадка и спортивная зона.

По данным kartoteka.ru, ООО СЗ «Писарева 8» было зарегистрировано в Перми в августе 2023 года. Основной вид деятельности — выполнение функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Единственным учредителем и директором является Станислав Господаров, который также владеет компанией СЗ "Квартал №137", занимающейся освоением участка по ул. Луначарского, 87, где раньше находился недостроенный объект с портретом Есенина. Кроме того, Господаров является учредителем ООО «Монолит», специализирующегося на аренде и управлении недвижимостью.

Право аренды на участок по ул. Писарева, 8 в 2022 году было приобретено на муниципальных торгах за 3,7 млн руб. Геннадием Вдовиным, партнёром Станислава Господарова, который недавно ушёл из жизни.

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