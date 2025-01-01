В Прикамье прокуратура контролирует проверку после смертельного ДТП под Добрянкой
В аварии погибли сразу три человека
Как сообщили в пресс-службы прокуратуры Пермского края, ведомство взяло на контроль установление причин и обстоятельств ДТП, которое произошло на трассе Пермь - Березники в Добрянском округе, где погибли трое молодых людей.
Помимо этого, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.
Напомним, вечером 25 апреля в Добрянском муниципальном округе автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Range Rover. В результате аварии водитель и два пассажира отечественной легковушки погибли, а двух пассажиров иномарки отвезли в больницу.
По факту ДТП в ГИБДД начали проверку.
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