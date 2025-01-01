Алёна Бронникова В Свердловском районе Перми отремонтируют укрытие за 15 млн рублей Работы должны быть завершены до конца июля Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Свердловском районе Перми проведут капитальный ремонт двух укрытий, расположенных в подвале четырёхэтажного дома по ул. Соловьёва, 6. По информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляла 15,16 млн руб.

Заказчиком является МКУ «Содержание муниципального имущества». Основанием для выполнения работ стали подпрограмма по приведению в нормативное состояние объектов нежилого муниципального фонда и приказ МЧС РФ о введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Источник финансирования — бюджет Перми.

Согласно техзаданию, подрядчик должен провести работы с 29 апреля по 28 июля 2025 года. Площадь помещений составляет 104,4 и 153,6 кв. м.

На участие в закупке поступило две заявки. По итогам отбора победителем была признана компания ООО «Пермпромстрой», предложившая выполнить работы за 15,08 млн руб.

На сайте checko.ru указано, что ООО «Пермпромстрой» зарегистрировано в 2009 году, занимается подготовкой строительных площадок. Руководителем и учредителем является Евгений Иванов. По итогам прошлого года выручка составила 52,2 млн руб., чистая прибыль — 968 тыс. руб. Компания является участником системы государственных закупок, всего было заключено 44 контракта на 337,4 млн руб. В апреле ООО заключило пять контрактов с Пермским техникумом промышленных и информационных технологий на капремонт объектов на общую сумму 170,98 млн руб.

Ранее также стало известно, что мэрия Перми ищет подрядчика на проведение капремонта бомбоубежищ, расположенных в подвалах трёх домов. Суммарная стоимость работ по трём объектам оценивается максимально в 13,5 млн руб.

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