Власти Перми готовы потратить 13,5 млн рублей на ремонт трёх бомбоубежищ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Администрация Перми объявила о проведении аукционов на капитальный ремонт бомбоубежищ, расположенных в подвальных помещениях жилых зданий по адресам: ул. Героев Хасана, 16, ул. Новосибирская, 4 и Комсомольский проспект, 84. Суммарная стоимость работ по трём объектам оценивается максимально в 13,5 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям контрактов, ремонт укрытия по ул. Героев Хасана должен быть завершён к 27 июня текущего года, по ул. Новосибирской — к 24 июля, а на Комсомольском проспекте — к 26 июня.

Определение победителей аукционов запланировано на 9 апреля. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества».

Ранее городские власти уже проводили конкурс по выбору подрядчика для ремонта убежища — на Комсомольском проспекте, 88, с бюджетом в 4,6 млн руб.

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