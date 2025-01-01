Алёна Бронникова В Перми в выходные пройдёт финал Кубка России по программированию БПЛА Участие примут 16 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 25 по 27 апреля пройдёт финал Кубка России по программированию беспилотных авиационных систем «Парма-БАС» (6+). Как сообщает пресс-служба краевого правительства, перед финалистами поставят задачу написать алгоритмы для дронов для выполнения автономных полётов в условиях, приближённых к реальным.

Финалисты были отобраны по итогам онлайн-конкурса в марте, участие приняли 210 человек из 35 регионов. Перед ними стояла задача исследовать с помощью дронов виртуальную лесную местность и построить маршрут для робота на симуляторе Geoscan. В очном этапе будут соревноваться 16 участников студенческого и профессионального дивизионов.

«Очный этап продлится три дня. Участники будут соревноваться в парах, постепенно проходя от отборочных поединков до финала. Задания с каждым туром будут усложняться. Наблюдать за ходом соревнований можно будет вживую. Зрители увидят, как дроны сканируют территорию и передают данные наземному роботу, задача которого — первым добраться до финиша», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский край вошёл в топ-20 российских регионов по разработке БПЛА.

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