Пермский край вошёл в число регионов-лидеров по разработке БПЛА Поделиться Твитнуть

Пермский край вошёл в топ-20 российских регионов, где были организованы одни из первых научно-производственных центров беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС). Этот успех Прикамья был отмечен в Казани в ходе заседания комитета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по вопросам развития инновационной среды, проходившего в рамках Российского венчурного форума, о чём сообщила пресс-служба краевого правительства.

По словам Владимира Пастухова, генерального директора Агентства по технологическому развитию, ключевым направлением национального проекта «Беспилотные авиационные системы» является создание и производство критически важных компонентов. Он отметил, что в число передовых регионов, занимающихся разработкой беспилотников и их деталей, входят Татарстан, Пермский край и Самарская область.

Александр Смекалин, директор АИРР, добавил, что одним из факторов успеха Пермского края стало открытие регионального представительства Агентства по технологическому развитию, которое предоставляет эффективный инструмент для развития бизнеса.

Согласно решению Минпромторга России, управляющей компанией НПЦ «Парма-БАС» выступает АНО Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». На его базе в Перми ведётся работа по организации производства малогабаритных газотурбинных двигателей для беспилотников самолётного типа, а также линейки электродвигателей и конструкций из композитов.

Алексей Чибисов, заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли Пермского края, подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и повышенного интереса к беспилотным технологиям регион демонстрирует положительную динамику на российском рынке. Это способствует развитию местной экономики, привлекает инвестиции и укрепляет научно-исследовательский потенциал Прикамья. В регионе ведётся работа над производством компонентов для беспилотников и созданием программного обеспечения для связи с ними.

Павел Илюшин, директор Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», заявил, что производство компонентов для БПЛА является ключевым для экономического и технологического развития Пермского края. В настоящее время в регионе ведутся подготовительные работы по организации производства комплектующих по трём основным направлениям, что способствует развитию высоких технологий и укреплению позиций Пермского края в данной области.

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