В Прикамье произошло три лесных пожара В минприроды региона призвали соблюдать правила безопасности Поделиться Твитнуть

С начала лесопожарного сезона в Пермском крае было зарегистрировано три лесных пожара на площади 1,34 га. При этом 66% лесных пожаров были ликвидированы в течение первых суток. Об этом рассказали в пресс-службе министерства природы Пермского края.

Предварительная причина пожаров — человеческий фактор.

Сейчас в Прикамье организовано дежурство сотрудников регионального минприроды, лесничеств и лесхозов. Также функционирует Региональная диспетчерская служба Пермского лесопожарного центра в круглосуточном режиме, проводится авиационное и наземное патрулирование.

За пожарной обстановкой на территории более 5 млн га леса следят 70 видеокамер системы «Лесохранитель».

Как ранее писал «Новый компаньон», в МЧС и Минприроды сообщали, что предстоящий пожароопасный сезон в Прикамье будет непростой.

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