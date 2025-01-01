В Прикамье произошло три лесных пожара
В минприроды региона призвали соблюдать правила безопасности
С начала лесопожарного сезона в Пермском крае было зарегистрировано три лесных пожара на площади 1,34 га. При этом 66% лесных пожаров были ликвидированы в течение первых суток. Об этом рассказали в пресс-службе министерства природы Пермского края.
Предварительная причина пожаров — человеческий фактор.
Сейчас в Прикамье организовано дежурство сотрудников регионального минприроды, лесничеств и лесхозов. Также функционирует Региональная диспетчерская служба Пермского лесопожарного центра в круглосуточном режиме, проводится авиационное и наземное патрулирование.
За пожарной обстановкой на территории более 5 млн га леса следят 70 видеокамер системы «Лесохранитель».
Как ранее писал «Новый компаньон», в МЧС и Минприроды сообщали, что предстоящий пожароопасный сезон в Прикамье будет непростой.
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