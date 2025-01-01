Пожароопасный сезон в Прикамье «будет непростой» В краевом минприроды рассказали, как власти готовятся к лесным пожарам в регионе Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

На заседании правительства Пермского края, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Махонина, представители министерств территориальной безопасности и природных ресурсов региона рассказали о подготовке к весенне-летнему пожароопасному сезону 2025 года.

По словам заместителя главы минприроды Прикамья Дмитрия Полшведкина, на южных и центральных территориях края пожароопасный сезон открывается с 28 апреля, а на северных территориях — с 5 мая.

«По предварительному прогнозу погоды от Федерального агентства лесного хозяйства и Авиалесоохраны ожидаем, что новый сезон будет непростой. Сегодня в лесах еще достаточно снега — около 40 см, но к маю снежный покров сойдёт по всей территории края. Несмотря, на то, что запасы снега были выше нормы, весенние перепады температур (от +4 до -12) приводят к выпариванию влаги из почвы, что отрицательно скажется на общей картине. По прогнозу ожидаются высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности в этом году. Жаркое лето. При этом засухи не ожидается. Осадки будут в пределах норм в мае и августе, июль и июнь будут малодождливыми», — пояснил чиновник.

Как отметил замглавы краевого минтербеза Александр Иванов, весенне-летний пожароопасный сезон на юге региону начался уже 15 апреля. На севере Прикамья его введут с 30 апреля. Особый противопожарный режим устанавливается с 30 апреля по 10 мая, а в 14 муниципалитетах, которых находятся на севере,— с 27 мая по 10 июня.

Обеспечивать безопасность и ликвидировать пожары будут группировки территориальной подсистемы РСЧС: более 1700 единиц техники, свыше 3000 человек личного состава и 25 БПЛА. Общая численность группировки пожарных формирований составит более 4 тыс. человек — на 312 человек больше, чем в 2024 году, а также почти 2 тыс. единиц техники, что на 209 единиц больше 2024 года.

Площадь наземного патрулирования составляет более 4 млн га, в том числе с применением беспилотников

Дмитрий Полшведкин отметил, что из года в год «самыми горимыми» остаются северные территории: Чердынский и Гайнский округа. В частности, в прошлом году 86% всей пройденной площади огнём пришлась как раз на эти территории.

Что касается муниципалитетов, которые традиционно «открывают» сезон, то это Нытвенский, Кунгурский и Чайковский городские округа, а также Оханский, Кранокамский и Большесосновский муниципальные округа. В этих территориях первые лесные пожары происходят при проведении сельскохозяйственных работ или при уборках на дачных участках.

В прошлом году в Прикамье произошло 40 лесных пожаров, площадь которых составила 144,86 га.

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