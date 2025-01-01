Алёна Бронникова Холодный период в Пермском крае установится на неделю В выходные ожидается вторжение холода Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Вторжение холода на территорию Пермского края ожидается в ночь на воскресенье, 27 апреля, такая погода продержится около недели. Фронт циклона принесёт с северо-запада значительные осадки до 8-13 мм в центральных и восточных районах в виде дождя, вечером возможен мокрый снег.

По данным авторов проекта «Метеоролог.и.я», в субботу, 26 апреля, ещё будет облачно, с прояснениями, небольшим и местами умеренным дождём. Температура воздуха ночью +3...+8°, на севере до -2°. Днём +13...+18°, на севере до +7...+12°. Ветер восточной четверти 4-9 м/с.

В воскресенье в крае ожидается облачная погода с умеренным дождём и мокрым снегом, на юге в некоторых районах пройдёт гроза. Ночью +3...+8°, днём +4...+9°. В западной части региона ветер будет западным, северо-западным, в восточной — юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Как сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края», заток холода в тылу циклона 28 апреля продолжится. Возможны ливневый мокрый снег и крупа. На фоне следующего частного циклона или волны на арктическом фронте 29 апреля ожидается более мощное вторжение холода на Урал. В среду, 30 апреля, возможен снег. Пик похолодания придётся на ночь 1 мая. Столбики термометров ночью покажут -1…-6°, днём воздух прогреется до +2…+7°.

«Продолжительность холодного периода ожидается около одной недели, то есть в конце следующей недели, согласно ансамблевым прогнозам, температура воздуха приблизится к норме», — сообщают эксперты.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Прикамье завершился период аномально тёплой погоды. В Перми максимальная температура воздуха днём 24 апреля достигла +23,3°, на юге — +24,3°, на севере температура поднималась до +18,9°. В четверг прошли грозы, в том числе первая гроза прошла в краевом центре.

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