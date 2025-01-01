В Перми прошла первая гроза Похолодание ожидается в воскресенье Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермском крае завершился период аномально тёплой погоды в апреле, он продлился три дня, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В Перми максимальная температура воздуха днем 24 апреля достигла +23,3°, незначительно уступив рекорду 2010 года. В южных районах края зафиксированы более высокие показатели: Чернушка +24,3°, Чайковский и Кунгур +24,2°, Оса +24°. Тёплая погода наблюдалась и в северных районах, где активно таял снег. В Бисере зафиксирован самый тёплый день с начала месяца (+18,9°). Местами прошли слабые и умеренные дожди, в Чердыни выпало до 5 мм осадков.

Грозы, наблюдавшиеся накануне на юге края, не принесли значительных осадков (не более 2 мм). В Перми зафиксирована первая гроза в текущем сезоне.

В пятницу, 25 апреля, сохранится контраст температур между севером и югом края. Холодный фронт будет медленно продвигаться на юг, где ожидаются грозы. На юге сохранится тёплая погода: около +10° ночью и до +15…+17° днём, с дождями. В Перми будет немного прохладнее, но всё равно на 4-5° выше нормы. На севере ночью похолодает до 0…+5°, днём не выше +10°, ожидаются прояснения.

26 апреля, в субботу, начнётся резкое похолодание на европейской части России, а в воскресенье арктический воздух достигнет и Пермского края.





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