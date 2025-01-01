Алёна Бронникова Брат бывшего омбудсмена Пермского края погиб в зоне СВО Об этом Павел Миков сообщил в соцсетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков сообщил о гибели своего брата в зоне СВО в Украине. Публикация появилась на его личной странице ВКонтакте.

«Мой брат Андрей погиб. Дорогие друзья, сослуживцы, товарищи, нашу большую семью накрыло горем этим известием. 12 апреля при исполнении воинского долга…» — написал Павел Миков.

Он также попросил помянуть погибшего в молитвах. О дате и месте прощания с военнослужащим станет известно позже.

Павел Миков занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого работал уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае. В марте 2023-го занял пост директора колледжа «Оникс», который оставил через год в связи с истечением трудового контракта. В апреле 2024-го трудоустроился в музей-заповедник «Пермь-36», где занял должность заведующего музейно-методического отдела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.