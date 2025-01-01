В Кировском районе Перми закрыли кафе «Багдад» Работа заведения решением суда приостановлена на 90 суток Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Внеплановая инспекция, проведённая сотрудниками управления Роспотребнадзора и прокуратуры, привела к закрытию заведения «Кафе Багдад» («Шаурма&Шаверма»), расположенного в Перми по ул. Богдана Хмельницкого, 13а (ИП Суворова Л.А.). Об этом пишет «Рифей».

В ходе проверки был выявлен ряд грубых нарушений санитарных норм. В частности, установлено отсутствие надлежащего водоснабжения, несоблюдение правил приёмки и хранения пищевой продукции (отсутствие документов и маркировки), нарушение планировки производственных помещений, приводящее к пересечению потоков сырья и готовой продукции, а также отсутствие контроля за сроками годности и условиями хранения продуктов.

В связи с выявленными нарушениями и с целью защиты здоровья населения прокуратурой было инициировано административное дело в отношении ИП Суворовой Л.А., управляющей «Кафе Багдад» («Шаурма&Шаверма»). Материалы дела направлены в районный суд, который вынес решение о приостановке деятельности заведения на 90 суток в качестве меры административного наказания.

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