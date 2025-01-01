В Добрянке Пермского края из окна выпал трёхлетний ребёнок Идёт проверка Поделиться Твитнуть

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В Добрянке Пермского края 24 апреля произошёл несчастный случай: трёхлетний ребёнок выпал из окна квартиры на четвёртом этаже. По предварительной информации, мальчик остался без присмотра взрослых. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии. Об этом пишет газета «Зори Плюс».

Инцидент произошёл в жилом доме на ул. Советской. По информации следственного отдела Следственного комитета РФ по городу Добрянка, ребёнка госпитализировали в краевую детскую больницу, его состояние характеризуется как стабильно тяжёлое.

По сведениям правоохранительных органов, семья, в которой случилось происшествие, является многодетной и ранее не привлекала внимания полиции, не состоит на учёте.

В данный момент проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Дзержинском районе Перми сотрудники следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента, связанного с падением девочки 2014 г.р. из окна квартиры на четвёртом этаже. Полученные при падении травмы оказались несовместимы с жизнью, и ребёнок скончался на месте.

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