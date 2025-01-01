В Дзержинском районе Перми ребёнок выпал из окна и погиб Проводится доследственная проверка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе Перми сотрудники следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю проводят доследственную проверку обстоятельств инцидента, связанного с падением девочки 2014 г.р. из окна квартиры на четвёртом этаже, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, 23 апреля 2025 года утром малолетняя выглянула в окно и выпала из него. Полученные при падении травмы оказались несовместимы с жизнью, и ребёнок скончался на месте.

В рамках первичных мероприятий по проверке обстоятельств случившегося были опрошены свидетели происшествия, произведён осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на выяснение всех деталей произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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