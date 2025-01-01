Объём неплатежей по банковским кредитам в Пермском крае вырос на 8,9% Благодаря займам, оформленным с лета по осень 2024 года Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в первые два месяца 2025 года наблюдался рост объёма неплатежей по розничным банковским кредитам (+8,9%). Для сравнения, за предыдущий год этот показатель вырос на 11,8%. К 1 марта 2025 года суммарная просроченная задолженность в регионе достигла 20,6 млрд руб., что на 1,6 млрд руб. превышает значение на начало года. Аналогичная динамика прослеживается и в других субъектах РФ.

По мнению Дениса Аксёнова, генерального директора коллекторского агентства «Долговой консультант», текущая ситуация характеризуется массовыми неплатежами по кредитам, оформленным с лета по осень 2024 года. Тогда, на фоне слухов об ужесточении требований к заёмщикам, последних активно стимулировали к получению займов. В результате многие заёмщики переоценили свои финансовые возможности, и теперь не могут исполнять обязательства.

Эксперт также отмечает, что ещё одной причиной роста проблемной задолженности стала невозможность рефинансирования существующих кредитов, включая схемы «псевдорефинансирования», когда старые долги погашаются за счёт новых займов.

«Всё начнёт выравниваться, когда ключевая ставка начнёт свой путь к снижению, что приведёт к удешевлению кредитов. Впрочем, параллельно с удешевлением кредиторы серьёзно ужесточат требования к заёмщикам и их платёжеспособности — именно для того, чтобы избежать повторения роста просроченной задолженности», — заключает Денис Аксёнов.

Лидерами по объёму накопленной просроченной задолженности являются Москва (115,6 млрд руб., рост на 6,5% с начала года), Московская область (101,6 млрд руб., рост на 9,5%) и Краснодарский край (61,1 млрд руб., рост на 10,4%).

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